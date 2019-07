FIDEO: Doe't se 16 wie, wie Sherida Spitse al ien fan de bêsten

Yn 2007 waard it frouljusfuotbal fan SC Hearrenfean oprjochte. Yn dat jier gie it sportprogramma Boppeslach fan Omrop Fryslân op 'scouting' mei Fryske fuotbalkenners. Jan Dolstra, âld-grinsrjochter op ynternasjonaal nivo, gie nei Snits om Sherida Spitse fuotbaljen te sjen. Hy wie bot ûnder de yndruk fan de kwaliteiten fan it doe 16-jierrige famke.

We binne no tolve jier fierder. Spitse is reklôrynternasjonal. Se stiet fêst yn de basis by Oranje en snein spilet se de WK-finale tsjin Amearika. Dy begjint begjint om 17:00 oere.