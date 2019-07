Fryslân wint twakamp fierljeppen tsjin Hollân

Fryslân stie hast de hiele dei oan kop yn Drylts. Pas oan de ein fan de middei kamen de Hollanners der even foarby, mar doe't alle ljeppers noch ien sprong te gean hiene, stie Fryslân alwer oan kop.

De Friezen sprongen yn totaal 393.43 meter. Dat wie 1.74 meter fierder as de Hollanners.

De fierste sprong fan de dei wie fan Nard Brandsma. Hy ljepte 20.54 meter. De Fryske winst kaam foar him as in ferrassing, seit er.