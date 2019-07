Dirk Wijnalda wint Frysman triatlon yn nij parkoersrekor

Wijnalda komt oarspronklik fan Boalsert. Hy wie fjouwer minuten flugger as it âlde parkoersrekôr. Dat stie op namme fan Stefan van der Pal.

Neffens Tsjeard Hofman fan de organisaasje fan de Frysman soarge de hurde wyn benammen by it swimmen foar problemen. "Der binne aardich wat minsken seesiik it wetter út kaam."

It liket der net op dat der mear útfallers te wêzen as yn oare jierren. Meastal binne dat der in stik as tolve, seit Hofman.

Wijnalda wûn op de maraton

De Belch Dirk Baelus kaam as twadde oer de finish, fiif minuten nei Wijnalda. Dy makke it ferskil yn de maraton. Dêr rûn de Fries tolve minuten flugger as de Belch.

Wijnalda rûn de maraton yn 3 oeren en ien minút. "Dat is echt hiel knap oan de ein fan sa'n dei", seit Hofstra.

Foarich jier wie Jacob Veenstra fan Surhuzum de fluchste fan de Frysman. Hy die dit jier net mei.