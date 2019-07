LIVE: Wa ljept it fierste, Fryslân of Hollân?

De twakamp is de iennige wedstriid foar fierljeppers dy't yn teamferbân plakfynt. It duel tusken de bêste 24 fierljeppers fan it Frysk Ljeppers Boun (FLB) en de 24 toppers fan de Polsstokbond Holland (PBH) stiet sneon 6 july foar de 53e kear op it programma. Fan 13:30 oere ôf binne de bylden út Drylts wei live te sjen.