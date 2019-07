Wyn en streaming sitte tsjin: seeswimmers kinne de haven net út

De seeswimtocht fan Harns giet sneon net oer see. De wyn is te hurd en dan is it te gefaarlik foar de 120 swimmers om út de haven wei om om de pier hinne te swimmen. Der stiet wynkrêft 5 oant 6 út it westen. De golven binne dêrtroch te heech. En dan is it mei stroom tsjin net ferantwurde om te swimmen, seit de organisaasje.