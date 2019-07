Dielnimmers Frysman hawwe it swier troch hurde wyn: earste swimmers jouwe it op

De Frysman-triatlon is sneon ûnder drege waarsomstannichheden úteinset mei it ûnderdiel swimmen yn de Iselmar. De 150 dielnimmers dogge de megatriatlon fan 4 kilometer swimme, 180 kilometer fytse en in maraton (42,2 km) drave. De start wie sneontemoarn betiid by Skarl, it Reaklif en dat foel net ta.