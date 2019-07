Ophef over ontbreken rolstoeltickets op Glemmer Beach

Het festival op het strand van Lemmer zou volgens de organisatie gevaarlijk kunnen zijn voor mensen in een rolstoel. "Uit eerdere edities is gebleken dat wij de veiligheid van rolstoelgebruikers niet kunnen waarborgen", zo is op de website te lezen. "De steile dijk in combinatie met rijplaten, zand en soms regen zorgen voor gevaarlijke situaties. Wij hopen op jullie begrip."

Dat begrip is er niet bij een aantal mensen op sociale media. Ze stellen voor dat de organisatie speciale strandrolstoelen beschikbaar stelt, of dat er matten uit worden gerold voor de mindervalide festivalbezoekers.