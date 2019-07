Argewaasje oer ûntbrekken rolstoeltickets op Glemmer Beach

It festival op it strân fan de Lemmer soe neffens de organisaasje gefaarlik wêze kinne foar minsken yn in rolstoel. "Uit eerdere edities is gebleken dat wij de veiligheid van rolstoelgebruikers niet kunnen waarborgen", sa stiet te lêzen op de webside. "De steile dijk in combinatie met rijplaten, zand en soms regen zorgen voor gevaarlijke situaties. Wij hopen op jullie begrip."

Dat begryp is der net by in ferskaat fan minsken op de sosjale media. Se stelle foar dat de organisaasje spesjale strânrolstuollen beskikber stelt, of dat der matten útrôle wurde foar de minderfalide festivalbesikers.