Friezen skeelerje kommende wike op WK yn Barcelona

Manon Kamminga

De meast ferneamde Friezinne dy't aktyf is yn Barcelona, is dochs wol Manon Kamminga. Winters rydt se maratons op it iis, fierders is se skeelertrainer en tuskentroch skeeleret se sa no en dan sels ek noch. Trije wiken lyn waard se yn Staphorst noch Nederlânsk kampioen op de maraton.

Yn Barcelona sil Kamminga ek de maraton ride. De kâns is grut dat dy einiget yn in massasprint, mar dan is it mar de fraach oft de Haulerwykse sels meisprinte mei. Bûnscoach Frank Fiers neamt har nammentlik 'de ideale lokomotyf'. As Bianca Roosenboom fit is, sil se nei alle gedachten sprinte foar Nederlân. Mocht se net fit wêze, dan kin Kamminga altyd noch in gruttere rol krije. Ferline jier einige Kamminga op de maraton as trettjinde.