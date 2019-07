Brân yn konifearehage yn Drachten en bulte snoeiôffal op It Hearrenfean

Der hawwe yn de nacht fan freed op sneon ferskate bûtenbrantsjes west yn Fryslân. Yn Drachten stie freedetjûn let in konifearehage oan de Houtleane yn 'e brân. De brânwacht hie it fjoer gau út. Omstanners sizze dat trije jongeren dwaande west hawwe fjoer te meitsjen yn de hage. Der hawwe dizze wike al earder brantsjes west yn hagen yn Drachten.