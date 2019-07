Joop Atsma wol vice-foarsitter Earste Keamer wurde

Joop Atsma út Surhústerfean is ien fan de fiif Earste Keamerleden dy't him kandidaat stelt foar it vice-foarsitterskip fan de Earste Keamer, foar de perioade 2019-2023. It CDA-Earste Keamerlid giet de konkurrinsje oan mei Arda Gerkens(SP), Jopie Nooren ((PvdA), Dorien Rookmaker (FVD) en Jeroen de Vries (FVD). De funksjes fan de earste- en twadde-ûnderfoarsitter binne beskikber sûnt it oantreden fan de nije Earste keamer yn juny.