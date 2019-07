Gurbe Douwstra komt nei hast tsien jier mei nij album

"It wie dreech om oan it skriuwen te reitsjen", sa fertelt Douwstra, "meastentiids duorret it seis moannen oant in jier foardat ik wer begjin mei it skriuwen fan ferskes nei it ferskinen fan in album. Mar dizze kear kaam de ynspiraasje mar net foar nije nûmers."

Yn de tsien jier tusken it lêste album 'Thús' en no hat Douwstra mei in protte oare projekten dwaande west, en ek dat soarge derfoar dat it skriuwen fan nije ferskes der net fan kaam. "It skriuwen fan ferskes is in ambacht, der moatte je echt de tiid foar nimme en de romte foar hawwe. Mar nei fiif jier begûnen minsken dochs faker te freegjen wannear't der in nei album kaam. Foaral doe't ik it nûmer 'As it myn tiid is' útbrocht, wie de ferwachting fan minsken dat der dan ek gau in album komme soe."