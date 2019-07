Gouden Swipe foar de sânde kear nei Hiltsje Tjalsma

It wie wer gesellich drok by de tradisjonele Swipedei op 'e Jouwer. De Harddraverij- en Renvereniging Joure set him al sûnt 1885 yn foar de hippyske sport. Twa kear yn it jier wurdt der in hurddraverij organisearre op de draafbaan fan de Jouwer.

Goed njoggentich dielnimmers ferskynden freed oan de start. Der waarden tsien koersen organisearre.. Der waard sawol efter as op it hynder koerst.