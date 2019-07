Landelijke geschillencommissie neemt besluit over toekomst basisschool De Tike

Een groep ouders wil De Gielguorde openhouden. De ouders zeggen dat er genoeg jonge gezinnen in het dorp wonen die de kinderen binnenkort naar de school kunnen laten gaan. De medezeggenschapsraad van de school is verdeeld over de fusieplannen. De betrokken partijen komen er met elkaar niet uit en daarom is de geschillencommissie ingeschakeld.

De directie laat weten dat ze de situatie erg vervelend vinden zo vlak voor de zomervakantie. Iedereen heeft belang bij duidelijkheid en het liefst zo snel mogelijk. De uitspraak van de geschillencommissie duurt maximaal drie weken en is bindend.