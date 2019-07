Lês hjir wat de takomstplannen fan SC Hearrenfean binne

De opbringsten moatte realisearre wurde neffens in oantal punten:

Stadionbesetting omheech

De stadionbesetting moat omheech nei in gemiddelde besetting fan 84 prosint. Dat komt del op 22.868 taskôgers de wedstriid. It ôfrûne seizoen wie dat 18.743. Hearrenfean wol ûnder oare mear froulju nei it stadion lûke. Dêrfoar sille nije konsepten makke wurde. Ek moatte der mear jongeren nei it stadion komme. Hearrenfean hat no it âldste publyk fan de Earedivyzje.

Der moat mear omtinken wêze foar de kidsklup en Hearrenfean ûndersiket de opsje foar in berne-opfang. En dêr bliuwt it net by foar de bern: alle krekt-berne poppen yn de provinsje moatte in Hearrenfean-romperke krije.

Fierder sil Hearrenfean it stadion update. Se binne al dwaande mei in nije gersmatte, mar der komme ek nije skermen en in nije lûdsynstallaasje. Hearrenfean sil ek dwaan oan fanrelaasjemanagement. Neffens it plan hat Hearrenfean no net goed ynsichtelik wat de winsken binne fan de fans en wolle se dat better yn kaart bringe.

Sponsoaren en merchandise

It tal sponsoaren moat groeie fan 500 nei in totaal fan 600. De leden fan de sakeklup OSSH moatte boppedat neffens de plannen mear betelje en mear sjoen wurde as partner.

De ferkeap fan de merchandise, bygelyks fuotbalshirtsjes en sjaals, moat mei sechstich prosint omheech. De Feanstore is krekt ferboud, mar benammen de digitale webshop en de online-ferkeap moatte ferbettere wurde.