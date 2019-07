Fryslân as Hollân, wa hat de bêste kaarten foar it Twakamp Fierljeppen

Ofrûne woansdei ljepte Nard Brandsma yn It Heidenskip mei 20.55 meter de fierste sprong fan it seizoen yn Fryslân. Yn Hollân wurdt lykwols in stik fierder ljept. Dêr waard al sân kear oer de 21 meter ljept. Kopman Jaco de Groot wie goed foar fiif fan dy fiere sprongen en stiet op in gemiddelde fa 20.70 meter de wedstriid.

Yn alle kategoryen, útsein dy fan de famkes, liket Hollân superieur oan de Friezen. Op basis fan de gemiddelden by de Topklasse ljeppe de acht Hollanners dan bygelyks mear as 3,5 meter fierder as de Fryske senioaren.

De 53e edysje fan de twakamp tusken Fryslân en Hollân is sneon yn Drylts.