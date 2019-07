Grut alarm om útslaande brân by pleats yn Haskerdiken

Twa brânwachten út Grou, twa út It Hearrenfean, ien út De Gordyk en ien út Tsjalbert binne nei de brân útriden. Fierder is der in ploech út Drachten om te mjitten oft de reek ek gefaarlik stoffen befettet. De bluswurksemheden binne úteinset.

Der is in saneamd grut wettertransport ûnderweis nei de brân, om folle wetter op te pompen út bygelyks in feart of kanaal.

Brânwacht Fryslân warskôget minsken net yn de buert te kommen om't der in soad reek frijkomt. Ek freegje de helptsjinsten om harren de romte te jaan, om't der in soad minsken op de brân ôfkomme.

Yn 2017 ek brân op deselde buert

De pleats fan it transportbedriuw leit sawat op de grins tusken Aldeboarn en Haskerdiken. By ien fan de buorlju oan de kant fan Aldeboarn wie yn desimber 2017 ek in brân yn in pleats.