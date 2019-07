Fryske staveringshifker foar Microsoft-programma's presintearre

Wa't it programma ynstallearret krijt tenei allinnich noch mar reade kringeltsjes ûnder in wurd dat echt ferkeard stavere is. Oant no ta ferskynden ûnder Fryske teksten, dy't skreaun binne op in kompjûter mei de Nederlânske staveringshifker, faak reade kringeltsjes.

Neffens Poepjes hiene in soad minsken dêr argewaasje fan en wie dat foar guon sels reden om dan mar gjin Frysk te skriuwen. "Fan dy reade kringeltsjes ûnder in wurd kinst wol gek wurde. It programma seit dat der flaters yn de tekst sitte, wylst it gewoan Frysk is."

Kosten: 40.000 euro

It geskikt meitsjen fan de staveringshifker foar populêre Microsoft Office-programma's as Word en Outlook hat sa'n 40.000 euro koste. In ferantwurde ynvestearring, as je sjogge wat je dêrfoar werom krije, mient deputearre Poepjes.

Neffens har is it foar de takomst fan it Frysk bûtengewoan wichtich dat de taal probleemleas brûkt wurde kin op safolle mooglik populêre platfoarms.

WhatsApp en Apple

De provinsje hat nei de staveringshifker foar Microsoft noch wol in stikmannich winsken. "Ik soe hiel graach sjen dat ek WhatsApp geskikt makke wurdt foar it Frysk", fertelt frou Poepjes. "As deputearren hawwe wy in groeps-chat, dêr't wy yn it Frysk kommunisearje, mar autokorrekt smyt der altyd wat oars út as datst wolst." Ek komt de funskje noch beskikber foar Apple.