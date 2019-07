It Fryske Gea krijt 1,5 miljoen foar fûgelprojekten oan de Waadkust

It Fryske Gea krijt 1,5 miljoen euro út it Waadfûns foar inisjativen binnen it Waadkustproject mei de namme 'Wij en Wadvogels.' Dit idee is opset ûnder lieding fan de Fûgelbeskerming en hat ta doel om de fûgelpopulaasjes yn it Waadgebiet wer op peil te bringen. Earder hie it ministearje fan Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit al in fjirde part fan it bedrach dat nedich is tasein.