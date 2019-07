SC Cambuur hiert foar ien seizoen spits Mühren

Mühren gie yn jannewaris 2017 fan AZ nei Zulte-Waregem. Hy tekene dêr in kontrakt oant 2021, mar it Belgyske aventoer is oant no ta gjin sukses. In heal jier letter waard de Volendammer ferhierd oan Sparta Rotterdam en ferline seizoen oan NAC Breda. Yn Noard-Brabân kaam Mühren amper oan spyljen ta: yn fjirtjin wedstriden foar de degradant skoarde er net ien kear.