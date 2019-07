De Friesland ferhuzet fan de Harlingertrekweg nei de Achmeatoer

Sa'n 700 minsken krije in nij plak yn de Achmeatoer. Neist de soarchfersekerder sit ek Zilveren Kruis al op dizze lokaasje.

Uteinlik hoecht der net iens in soad ferhûze te wurden, om't it measte materiaal op kompjûters stiet. Freed wiene der moarns betiid al in soad mannen drok oan it tôgjen mei doazen. Alles út de kantoarromten komt yn blauwe bakken en wurdt nei de Sophialaan brocht. "It is dochs wol in hiele operaasje," seit Riemersma.

"Moandei moat eltsenien begjinne oan de Sophialaan. Ik haw sels fiif jier op dit âlde plak wurke en dêrom is it dochs wol in bysûnder ôfskie. Guon stiene juster noch efkes foar de ruten om in lêste kear nei bûten te sjen," jout Riemersma oan.

Folle heger

Op it nije plak komme allinne mar flexplakken, net ien hat dus in eigen plak. It útsicht sil feroarje, want de toer is folle heger as it gebou oan de Harlingertrekweg. "De Achmeatoer giet oant 24 ferdjippingen, mar safolle treppen rinne is wat tefolle fan it goede."

In part fan de ôfdielingen is al oer, lykas it callcentre. Klanten kinne freed noch gewoan by it âlde gebou terjochte en ek telefoanysk is de soarchfersekerder berikber.