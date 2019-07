Frysk fûgelûndersyk: wol in soad mûzen, mar it tal fjildûlen falt ôf

Kleefstra wol witte hoe slim it eins mei de mûzestân is, mar ek de briedsuksessen fan de ûlen yn kaart bringe. "Der binne wol folle ûlenêsten omkaam, bygelyks by it meanen. Mar se binne ek kwetsber foar predaasje, dat de aaien opiten wurde."

Earder ûdersyk skrast

"Der is altyd in dúdlik ferbân tusken mûzen en fûgels. Wy binne op eigen ynisjatyf begûn mei de mûzetelling, mar spitigernôch is dêr de stekker útlutsen." Dat ûndersyk is skrast omdat it neffens de boeren net genôch opsmite soe.

It wie de basis foar it saneamde 'early warning systeem' dat boeren warskôgje moast foar in mûzenpleach. Dy liket no kommendewei en dat soarget derfoar dat der net allinne ynienen in soad fjildûlen yn de greiden briede, mar ek dat mear foarkommende rôffûgels mear jongen produsearje.