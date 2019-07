Rick Ottema út Ljouwert wint tredde etappe Noordenveld-Westerkwartier

Ottema en Bos leinen achter op in kopgroep fan trije hurdfytsers - mei Adne Koster, Hartthijs de Vries en Stef Krul - mar wisten twa ronden foar de finish de oansluting werom te finen. By it yngean fan de lêste ronde hie Bos in foarsprong fan 3 sekonden. Dy ferlear er lykwols, want hy waard net fier fan de einstreek ynhelle troch Ottema.

Mei syn oerwinning is Ottema de nije lieder yn it klassemint fan de Amysoft Meerdaagse Noordenveld-Westerkwartier