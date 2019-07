Michel Vlap mei iepen earms ferwolkomme by syn nije fuotbalklup Anderlecht

Vlap sil by Anderlecht fernimme dat der mear druk op stiet as by Sportklup Hearrenfean, seit middenfjilder Sven Kums fan Anderlecht. Kums kin it witte, want tusken 2011 en 2013 stie er ûnder kontrakt by Hearrenfean. Kums tinkt wol dat Anderlecht in soad baat ha kin fan de kreativiteit fan de Fries. "Ik denk dat het een mooie stap is voor hem en hopelijk kan hij ons iets bijbrengen." Vlap skoarde it ôfrûne seizoen sechtjin kear en dat is neffens Kums in moai resultaat foar in middenfjilder. "Hopelijk kan hij dat bij ons ook."