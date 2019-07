FIDEO: Besite Máxima is "kroon op het werk" foar Dokkumer bedriuw Dijkstra Draisma

En ek foar de oare leden fan dat team wie it in dei om nea wer te ferjitten. "It wie sa moai dat dy frou hjir west hat", seit bewennerskonsulinte Geertje Stoker. "Dat ik mei myn kollega Iris mei har mocht prate oer ús wurk, dat wie fantastysk." Produktûntwikkeler Wietse de Vries heakket dêr oan ta: "Een hele mooie ervaring, dus deze hou ik nog wel even bij me."

Kening Willem I priis

De keninginne wie by Dijkstra Draisma, omdat it de winner is fan de kening Willem I priis, in wurdearring foar it ynnovative en duorsume karakter fan it bedriuw. Máxima is earefoarsitter fan de stichting dy't de priis takent.