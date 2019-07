Wurde sponsoaren de rêding foar de Jouster Toer?

GrienLinks, PvdA en VVD tsjinnen woansdei in moasje yn by de riedsgearkomste op De Jouwer. Sy wolle dat de gemeente en de monumintenstichting de hannen ynien slaan sille om de toer wer te restaurearjen. Neffens de fraksjes is de toer it ikoan fan it doarp. In mearderheid fan de ried naam de moasje oan.

Hoe is it safier kaam?

De spits wie slim fertutearze en moast der yn novimber ôfhelle wurde. It hout wie oantaast troch de bûnte kjifkrobbe. Neffens oannimmer Hugo Landman wie it tige gefaarlik en hiene der wol deaden falle kind. Wethâlder Roel de Jong fûn it oerdreaun.

De gemeente hie al 200.00 euro tasein foar de restauraasje, mar der is nochris 85.000 euro nedich om ít byldmerk fan De Jouwer op te knappen. De gemeente wol foarearst net it hiele bedrach jaan. De stichting hat wol in sparpot, mar betellet it folsleine bedrach ek net. Neffens harren wie der efterstallich ûnderhâld en hat de gemeente de toer oan de stichting ferkocht wylst it al slim oantaast wie.