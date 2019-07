Ferset tsjin plannen foar sinnepanielen yn de Iselmar: "Wy wurde opsletten!"

Mei de petysje easkje de organisaasjes dat Provinsjale Steaten har aktyf fersette tsjin it idee. Se wolle dat de Iselmar bliuw sa't dy is. De petysje is opset troch Alie Talhout fan Hylpen. Se is ek poer tsjin op de komst fan it wynmûnepark op de Iselmar, mar dat is net mear tsjin te hâlden.

Mei de petysje hopet se de komst fan de sinnepanielen noch wol keare te kinnen. "Moatst dochs ris sjen. Hjir soe 700 hektare oan sinnepanielen foar de kust komme. Dat giet fan Gaast hielendal lâns Hylpen rjochting Starum. Wy wurde opsletten!"