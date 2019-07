Lûdkastke moat jong lyts wyld rêde fan de meanmasine

Boeren hawwe de ûnderfining dat as sy troch it lân rinne foar't se begjinne te meanen, it lyts wyld fuortkrûpt. En dan kinne se oer de holle sjoen wurde. Troch it lûd fan de wyldrêder flechtsje se dochs noch fuort.

De wyldrêder wurdt yn Dútslân al brûkt. Dêr hat bliken dien dat der mear as de helte minder bisten sneuvelje by it meanen. De feriening Noardlike Fryske Wâlden wolle nei it meanseizoen de ûnderfiningen mei it apparaatsje evaluearje.