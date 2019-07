Albaneeske liuw yn opfang Felida yn Nijeberkeap ferstoarn

Ferline moanne is Zhaku noch wiidweidich ûndersocht. Doe die bliken dat de liuw earnstige gebitsproblemen hie en dat er in niersykte hie. Foar dy niersykte krige Zhaku medisinen. Dizze wike gie de liuw ynienen hurd efterút. De dierenarts konstatearre dat er net mear te rêden wie en hat him ynsliepe litten.

Op de website skriuwt Felida: "Lieve Zhaku, we hadden je zó graag meer gegund. We wilden je zó graag nog een goed leven geven. Je had het zó verdiend na zoveel leed. We hopen dat je de korte tijd bij ons hebt genoten van het zand, het gras, de rust en de zon. We hadden je graag beter leren kennen. Rust zacht".