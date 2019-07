Aldegea yn Súdwest-Fryslân wol wettertoeristen lûke mei iepenloftspul

"Wachtsje efkes, wachtsje efkes," wurdt oer de doarpshaven yn Aldegea ropt. "Wy hearre jimme net. De mikrofoanen steane út, tink ik." De regisseur fan it stik moat noch regelmjittich yngripe op de trochrin, twa dagen foar de premjêre. Technyske probleemkes of de timing dy't krekt net lekker rint.

In grutte ferrassing is it net. Frijwol alle dielnimmers oan it earste iepenloftspul fan Aldegea dogge dit foar it earst. Lykas dat it in primeur foar it doarp is.

Aldegea as rekreaasjeplak

"Fan de rekreaasjestichting út binne wy in jier as 14 lyn starten mei de Aldegeaster Iepen Dei. It idee wie dat wy Aldegea as rekreaasjeplak better op de kaart sette woene," seit Christien Lycklama as ien fan de inisjatyfnimmers.

"We wenje hjir fantastysk oan de Aldegeaster Brekken en we fine eins dat mear minsken dat wol witte meie. Dus dêrom dat wy ien dei yn de twa jier it doarp iepen sette foar minsken fan bûten."

Bern dogge ek mei

Neist it koar docht ek it korps mei en in grut tal akteurs mei in soad bêrn. By de repetysje steane sy wat ûnwennich oan de kant op de doarpshaven, mar sy hawwe der ek wille yn. Romke en Ymkje fertelle dat se op skoalle al in soad oefene hawwe: "Wy moatte sjonge en mei koffers rinne en we binne produkten fan de buertsupermerk."