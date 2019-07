Gjin diploma by oplieding Nordwin College: "Wy binne allegearre fertrietlik"

Tongersdeitemoarn waard bekend dat de skoalle in flater makke hat wêrtroch't learlingen fan de oplieding Vakbekwaam Hovenier net alles dien ha om harren oplieding ôf te sluten. Algra seit dat it in kompleks ferhaal is en dat de oarsaak mei meardere dingen te krijen hat.

De skoalle hat in minne tiid efter de rêch. Yn septimber wie der in negatyf ynspeksjerapport oer it bestjoerlik hanneljen by it Nordwin College. Dêrnei is der in soad feroare, der hat ûnder oare in wikseling west fan minsken en se ha nije eksamens oanlevere krigen, wêrtroch't it ûnderwiisprogramma feroare is.

"Dêr ha wy hurd mei oan de gong west", seit Algra. "Wy ha in boekje makke fan alle leartrajekten. Sa kamen wy der ek efter dat der 'keuzedelen' yn de BBL-oplieding hearre te sitten." By it Nordwin College binne dizze ûnderdielen ta ferdjipping fan it fakmanskip fan studinten net oanbean en no kinne sy harren diploma net krije.