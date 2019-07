Nei in needgjalp is De Falom wer berikber foar frachtferkear

It bedriuw Wijbenga Standbouw út De Falom wûn der woansdei gjin doekjes om op harren Facebookside: "Dat is nou weer Kwalitatief Uitermate Teleurstellend, gemeente Dantumadiel. Waar we sinds de komst van de Centrale As en het project 'Kansen in Kernen' steeds bang voor zijn geweest is vandaag werkelijkheid geworden. We zijn onbereikbaar geworden voor vrachtwagens." Der wiene pealtsjes op de Haadwei pleatst, frachtweinen koene der ynienen net mear del. Aldergeloks liket der no in oplossing te kommen.