Máxima bringt besite oan Dijkstra Draisma yn Dokkum

Wietse de Vries is ien fan de projektûntwikkelers dy't mei Máxima prate sil. De senuwen begûnen in pear minuten fan te foaren dochs wat te kommen en hy fertelt dat it wol foar wat minder nachtrêst soarge hat.

De Vries mei Máxima in pear minuten rûnliede. "Ik probeer haar een zo goed mogelijk beeld te geven van wat we hier aan het doen zijn. Ik neem haar mee naar de modelwoning, daar hebben wij allemaal experimenten. De woning zelf is ook bijzonder. Dat is onze droogstapel woning. Daar willen we haar graag over vertellen hoe innovatief dat is."