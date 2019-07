15 minsken krije in bekeuring yn Ljouwert

In soad minsken tinke dat it appen op de fyts strafber is, mar dat is net sa. Ien dy't in telefoan allinnich mar fêsthâld wylst er oan it fytsen is, kin al in boete fan 95 euro krije.

Der waarden ek bekeuringen útdield foar it fytsen sûnder ljocht. In autobestjoerder waard bekeurd foar beljen efter it stjoer. Yn in twitterberjocht lit de plysje witte dat se strang kontrolearje yn it ferkear.