Waadeilannen roppe kabinet op om op te hâlden mei boarringen yn de Waadsee

Nei oanlieding fan in oprop fan de Waadferiening hat de kommisje foar wrâlderfgoed fan Unesco in brief skreaun oan minister Wiebes. Yn dizze brief jout Unesco oan dat der grutte soargen binne oer boarringen yn de Waadsee. Unesco freget de minister mear ynformaasje oer de gaswinning. It Gearwurkingsferbân Waadeilannen hat reagearre mei in brief oan it kabinet om dúdlik te meitsjen dat it de oprop fan de Unesco stipet.