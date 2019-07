Seldsume bijekaaiblom oantroffen yn de Makkumerwaarden

De blom, yn it Nederlânsk de 'bijenorchis', komt net in soad foar yn ús lân. En as der wol earne foarkomt, is it benammen yn it suden fan it lân. Neffens It Fryske Gea is it in prachtich natuerresultaat.

De orchidee hjir de bijekaaiblom om't it ûnderste bledsje in soad op de huningbij liket. Yn de simmer fan 2013 wie de orchidee fûn op Skylge, dat wie de earste kear dat de blom op in Frysk Waadeilân sjoen waard.