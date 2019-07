Benjamin fan Broeksterwâld ferhuzet op 'e fyts: 230 km foar it goeie doel

"Ik fiets voor de opvang van vluchtelingen uit Eritrea. Met de tocht hoop ik veel geld op te halen om steun te bieden aan diegenen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Het was de bedoeling om 2.500 Euro op te halen, maar ik heb nu al bijna 4.000 Euro", sa fertelt Benjamin.

Dûnmny yn Zoetermeer

De heit fan Benjamin is dûmny yn Broeksterwâld, mar wurdt de nije predikant yn Zoetermeer. Dat betsjut dat de famylje Mak ferhûzje sil nei Súd-Hollân. "Stom natuurlijk," seit Benjamin, "want om alles achter te laten is natuurlijk niet leuk." Benjamin docht de ferhûzing op 'e fyts. Tongersdei wol hy 150 kilometer fytse. Hy oernachtet dan by syn pake en beppe yn Almere.

Tariedingen

Op freed fytst Benjamin it lêste stik fan 80 kilometer. "Het langste stuk dat ik getraind heb is 70 kilometer, maar ik ga het zeker halen."

Benjamin hat him goed tarieden. "Ik heb een telefoonstandaard op de fiets die de route aangeeft." En wat as hy in lekke bân krijt? Dan is syn heit yn de buert om de bân wer te plakken.