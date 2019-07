Nordwin College yn Ljouwert makket flaters mei eksamens

It giet om MBO-studinten fan it wurk- en leartrajekt fan de oplieding. 'It is in gevoel fan ûngeloof en ferbystering', fertelt in learling. Yn de groepsapp hawwe de learlingen it der ek oer. Learlingen nimme it in nachtmerrie en in slechte film. 'We kriegen earst in útnoeging foar de diploma-útrikking en dêrnei in brief dat it net troch giet'. De learlingen hawwe al mei dosinten sprutsen en krije moarn ynformaasje op in spesjale byienkomst. 'De dosint hat drekt wol tajoen dat it in grutte flater is', seit de learling.

Weardefol diploma

De learlingen gean ien dei yn de wike nei skoalle en binne de rest fan de wike by in bedriuw yn de lear, De 'keuzedelen' dy't net dien binne moatte wol ynhelle wurde. De skoalle skriuwt: 'Dit vinden we belangrijk omdat we garant staan voor de waarde van je diploma.'

Foar de learlingen is de ferplichte dei nei skoalle wer in dei minder dat se oan it wurk kinne. 'Ik bin al oan it wurk en no moat ik wer nei skoalle. Dy dagen ha ik gjin ynkommen, dat rin ik no wol mis', fertelt de learling.

Ynhelje foar oktober

Om dit jier dochs noch in diploma te heljen binne der yn july opdrachten, presintaasjes en petearen. Yn septimber wurde der eksamenpetearen hâlden sadat de 'keuzedelen' foar 1 oktober dien wurde kinne.

De skoalle wie noch net berikber foar in reaksje.