6.000 kilo lead foar ekspedysjeskip Harns

Lead út 1746 krijt in nije bestimming op it ekspedysjeskip de Witte Swaen fan Willem Barentsz. It skip wurdt op de Barendszwerf yn Harns neiboud wurdt en om it skip stabyl te hâlden is sa'n 21.000 kilo lead nedich. De oplossing foar de lêste 6.000 kilo lead is fûn op Teksel.