Noch soad fragen oer soarchplan Ljouwert

Nij soarchplan: hoe sit dat krekt?

Yn Ljouwert binne grutte tekoarten yn it saneamde sosjaal domein. It giet dan ûnder oare om de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Foar 2021 moat der jierliks 3,6 miljoen euro besunige wurde. It grutste part fan it bedrach is fûn. It giet no noch om ien miljoen euro. Om dat bedrach te besparjen wol de gemeente Ljouwert ynsette op frijwilligers. Der moatte wyk- en doarpskeamers komme dêr't minsken ynrinne kinne as sy help of soarch nedich binne.

Mar krekt op dat ûnderdiel fan it plan komt in soad krityk, want de fraach is oft frijwilligers samar soarchtaken oernimme kinne. Ek is it mar de fraach oft minsken mei problemen nei har wyksintrum geane om dat dêr te bepraten. Want wat as in frou dêr komt mei it ferhaal dat se help nedich hat om't har man har slacht? In soad helpferlieners ferwachtsje dat krekt dizze minsken dêr gjin help sykje.