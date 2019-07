Bewenners rekreaasjepark Yn 'e Lijte meitsje harren gjin soargen

De gemeente Ljouwert moat fan de Ried fan Steat foar de bewenners fan 35 adressen opnij besjen oft se dêr wol permanint wenje meie. Dat waard woansdei dúdlik út de útspraak fan dyselde Ried fan Steat.

De gemeente Ljouwert bringt dêrtsjinyn dat sy genôch docht om permaninte bewenning tsjin te gean. Mar neffens de Ried fan Steat hat de gemeente net genôch ûndersyk dien doe't se in grut tal wenfergunningen ôfjoech foar it rekreaasjepark.

De saak wie oanspand troch eigener Jan-Jan Brouwer. Neffens him feroaret it eilân by Grou stadichoan yn in gewoane wenwyk. Dat soe yn striid mei gemeentlik en provinsjaal belied wêze.