It bedriuw út Waddinxveen makket stekken en sette yn 2003 in eigen produksjelokaasje op yn Wolvegea. Troch de sterk feroarjende merk is no keazen om gear te wurkjen mei it bedriuw Hitmetal en is der gjin plak mear foar in eigen produskjelokaasje. Ein dit jier sil Hexta Wolvegea definityf tichtgean.