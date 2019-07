Friezinnen yn top trije hurdfietswedstriid Noordenveld-Westerkwartier

De hurdfytswedstriid yn Sânhuzen duorret foar de froulju trije dagen (moandei, woansdei, freed) en foar de manlju fiif dagen (moandei, woansdei, tongersdei, freed, sneon). Moandei waard striden yn Nieuw-Roden, tiisdei dus yn Sânhuzen, tongersdei is de wedstriid yn Noordhorn, freed op De Like en sneon yn De Wylp.

Mear Fryske suksessen

Op de earste dei, op moandei, wist Ronald Kruijer fan Donkerbroek it earste plak te bemachtigjen. It twadde plak by de manlju wie doe foar Ruben Hoekstra fan It Hearrenfean. By de froulju gie de winst yn de earste etappe nei Rixt Hoogland fan Sint-Nyk. Anneke Dijkstra fan Olterterp einige op it twadde plak.