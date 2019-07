VOL: "Te min frijwilligers foar oername soarchtaken Ljouwert"

Om op soarchkosten te besparjen wol de gemeente Ljouwert in grutter berop dwaan op frijwilligers. Sy soenen taken oernimme kinne fan personiel yn soarchynstellingen. It giet dan bygelyks om lytse helptaken yn it húshâlden. Ien fan de fragen dy't in soad riedsleden hawwe, is oft der wol genôch frijwilligers binne. En ek oft dy wol geskikt binne om minsken goed te helpen.

VOL: "Tekoart is tagelyk ek in kâns"

Neffens it rapport fan de VOL binne der no net genôch frijwilligers. De organisaasje sjocht it tekoart net as in soarch, mar ek as in kâns. Bygelyks troch better gear te wurkjen op it mêd fan werving en it útwikseljen fan frijwilligers tusken organisaasjes. Seker as de frijwilligers in goede oplieding krije en profesjonals op de eftergrûn oanwêzich binne om te helpen. In probleem dat de VOL, ek no al, sjocht is de fergrizing ûnder frijwilligers.