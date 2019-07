Fuort út Ferwert: "Dizze lêste lesdei fielt echt hiel ûnwerklik"

Fuort út Ferwert

It nijs sloech in pear moanne lyn yn as in bom: de fêstiging fan it Dockinga College yn Ferwert giet ein fan dit skoaljier ticht. De skoalle hat te min learlingen om de holle boppe wetter te hâlden. Dat binne de hurde feiten.

Mar hoe is it op de skoalle, no't de learlingen en de dosinten mei de lêste wiken yn Ferwert oan de gong binne? Wy folgje de kommende tiid dosinten, learlingen, de lokaasjelieder en oare meiwurkers. Alle moandeis binne wy yn Ferwert, of yn de buert fan it doarp om de ferhalen te hearren fan de minsken fan it Dockinga College.