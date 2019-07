Nije programmearring skûtsjesilen by Omrop Fryslân: wedstriidferslach live op tv

Yn it jûnsprogramma is fansels it wedstriidferslach te sjen, it ferhaal fan de dei, reaksjes fan skippers en in sfearferslach út it wedstriidplak.

"Ferline jier diene we yn Fryslân Hjoed ferslach fan it skûtsjesilen. Sa'n grut Frysk evenemint fertsjinnet lykwols in eigen programma", fertelt einredakteur Janjelle Ringnalda. "Op dizze wize is it ek better te finen foar ús sjoggers, sawol op telefyzje as online."

It wedstriidferslach is alle dagen om 18.50 nochris los te sjen op telefyzje.

Online is it programma ek te folgjen fia Omropfryslan.nl/live.