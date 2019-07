Watfoar personaazjes sitte yn it Kollumer Oproer?

Syb van der Ploeg spilet de haadrol. "Salomon Levy kaam yn 1787 út Dútslân wei nei Nederlân kaam. Hy wenne sân jier lang op De Westereen en hie frou en bern. Hy is in bekend figuer yn it doarp, der is ek in strjitte nei him ferneamd. Myn âlden ha dêr sels wenne. Yn syn tiid wie er in belangryk man by it Kollumer Oproer."

"Syn bloed sit ek yn my"

Hy kin him goed yn de rol fine. "It is bysûnder om dizze rol te spyljen, mar eins hoech ik net folle te spyljen, want ik ha aardich wat oerienkomsten mei syn karakter. Hy woe net yn it leger en sels bin ik ek pasifist. Hy wie fûl, in man mei ambysje dy't opkaam foar de wierheid en foar de earmen. Hy wie ek solistysk. Al dy eigenskippen ha ik ek. Dus it stiet hieltyd tichtby. En ik bin noch neiteam fan Salomon Levy, syn bloed sit ek yn my."