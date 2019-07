Fersliten Ljouwerter Cruyff Court is opknapt en weriepene

De buertferiening is der bliid mei. "It fjild leit der wer kreas by. It wie fersliten, want it wurdt yntinsyf brûkt. Yn it keunstgers sitte gjin rubberkerrels mar kerrels fan koark", leit ien fan de buertferiening út. "It fjild is belangryk foar de buert. Der wurdt ek wol hockeyd en it giet allegear hiel gemoedlik."

Wethâlder Hilde Tjeerdema hat sels ek even meispile op bleate fuotten. "Ik ha net skoard, mar myn team wol. It Cruyff Court is belangryk en it is hiel populêr. Sjochst dat it minsken by elkoar bringt, de jonge en âldere jeugd. It wurdt goed brûkt."