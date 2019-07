CDA-fraksje wol it Woudagemaal en it Lemster strân rjochtstreeks ferbine

Der moat in rjochtstreekse ferbining komme tusken it strân fan De Lemmer en it Ir. D.F. Woudagemaal, dat fynt de CDA-fraksje yn De Fryske Marren. Mei de ferbining en it trochlûken fan it Wetterkearingspaad moatte toeristen net allinne in besite bringe oan it gemaal, mar ek by it strân en it sintrum komme kinne.