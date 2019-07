Hûndert jier âlde kolleksje fan Museum Hindeloopen kin noch altyd besjen lije

It museum hat krekt in tentoanstelling oer sits iepene. "Het is katoenen stof uit India, geïmporteerd door de VOC in de 17de en 18de eeuw. Het zijn grote rollen, kleurrijk en bloemrijk met de hand beschilderd. Die stof is verwerkt in kostuums."

Jubileum

Op 20 en 21 septimber fiert it museum it jubileum grut. "Er is een kinderprogramma, lezingenreeks, een zomeravondpalet, een wandeling door de stad met straattheater. Er is genoeg te doen."

Ferbouwing

Ek is it museum dwaande mei in nijbouplan. Fan de gemeente en de provinsje is al jild tasein. No siket it museum noch jild by fûnsen. "Hopelijk kunnen we binnen een paar jaar met de vernieuwbouw beginnen."